Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Elisabeth-Sophien-Koog - Pensionär will vermeintlich hilfloser Person helfen und wird niedergeschlagen, Polizei sucht Zeugen

Elisabeth-Sophien-Koog (ots)

Bereits am 24.02.23, einem Freitag, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein Pensionär mit seinem PKW die K 68 aus Richtung Holmer Siel kommend und bog nach rechts in den Elisabeth-Sophien-Koog in Richtung der Straße Hamburger Deich zum Ortsteil England ein. Er fuhr nach eigenen Angaben an der dortigen Bushaltestelle vorbei und erkannte, dass vor dieser, am Fahrbahnrand, eine reglose Person lag. Er stoppte sein Fahrzeug, holte das Erste-Hilfe-Set aus seinem Auto, setzte einen Notruf ab und eilte zu der am Boden liegenden Person. Kaum war er bei der Person angekommen, erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf und kam erst wieder ca. zehn Minuten später zu sich, als ihm von weiteren Verkehrsteilnehmern, die ihn im Vorbeifahren vor der Bushaltestelle liegen sahen und anhielten, geholfen wurde. Die zuvor am Boden liegende Person war nicht mehr vor Ort. Gestohlen wurde dem Rentner nach eigenen Angaben nichts. Er konnte sich erinnern, dass ein weiteres dunkles Auto, vermutlich eine Limousine, bei seiner Ankunft an der Bushaltestelle am Fahrbahnrand der K68 in Fahrtrichtung Holmer Siel mit eingeschaltetem Fahrlicht stand.

Zu der am Boden liegenden Person gibt es nur eine vage Täterbeschreibung: -männlich -höchstens 30 Jahre alt -ca. 175 cm groß und schlank -bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover und dunkler Hose

Noch am Tatabend übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen dieser gefährlichen Körperverletzung, die bisher leider nicht zu einer Erhellung der Tat führten. Die Ermittler fragen: Wer hat in dem Bereich des Elisabeth-Sophien-Koog vor oder nach der Tat Personen oder Fahrzeuge (insbesondere das oben genannte) beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell