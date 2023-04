Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Ein 16-Jähriger aus Friesoythe befuhr am Mittwoch, 19. April 2023, gegen 20:50 Uhr mit seinem Fahrrad die Vitusstraße. Als sich von hinten ein Fahrzeug näherte, wich der Jugendliche auf den rechtsseitigen Schotterstreifen aus. Der derzeit unbekannte Pkw-Führer passierte den Fahrradfahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit und ohne Einhaltung eines Sicherheitsabstandes. Daraufhin kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Pkw-Führer nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 20. April 2023, gegen 17:16 Uhr kam es in Strücklingen, an der Kreuzung Sater Landstraße/Am Ostermoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 18-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Pkw die Sater Landstraße und beabsichtigte die Straße Am Ostermoor zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 44-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Saterland. Beide Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell