Darmstadt (ots) - Am kommenden Mittwoch, den 28. September 2022, ist das Zollamt Darmstadt wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ganztägig geschlossen. In dringenden Fällen können Abfertigungen durch die Zollämter Bensheim, Wiesbaden oder Hanau vorgenommen werden. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Darmstadt Pressesprecherin Tanja Ackermann Telefon: 06151-9180-1007 E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de ...

mehr