Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Schwerer Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, 18.04.2023, in der Zeit von 20:00 Uhr - 23:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Innenraum eines in der Straße "Sandkamp" in 26219 Bösel abgestellten PKWs. Im Rahmen der Tatausführung wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel gerne unter 04494 / 922620 entgegen.

Friesoythe / Kamperfehn - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 14:52 Uhr, befuhr ein unbekannter LKW die Kreisstraße in Friesoythe / OT Kamperfehn. Während der Fahrt löste sich ein Stein von der Ladefläche des LKWs und traf die Tür eines entgegenkommenden Traktors, wodurch es zum Scheibenbruch kam. Die umherfliegenden Glassplitter verursachten in der Folge Lack- und Reifenschäden an zwei weiteren beteiligten Fahrzeugen. Der unbekannte Führer des LKWs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 4250,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe gerne unter 04491 / 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell