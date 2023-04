POL-OS: Karriereevent: "Informieren - Dual Studieren" - Unternehmen und Einrichtungen aus der Region Osnabrück stellen ihre Dualen Studiengänge vor

Polizeidirektion Osnabrück

Theorie und Praxis in einem Studium verbinden? Wie das gelingen kann, zeigt die Veranstaltung "Informieren - dual studieren", die am Montagabend, 17. April 2023, im Kreishaus Osnabrück stattfindet.

Von 18 bis 20 Uhr präsentieren sich im Foyer des Kreishauses 30 Unternehmen und mit dabei sind die Einstellungsberaterinnen der Polizeidirektion Osnabrück Christina Saft und Sarah Gebbiken.

Eine Karriere bei der Polizei Niedersachsen ist mehr als nur ein Beruf. Polizistinnen und Polizisten sorgen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für Sicherheit. Egal ob im Einsatz- und Streifendienst, im Ermittlungsdienst, in der Kriminaltechnik oder als Teil der Bereitschaftspolizei: Die Polizei arbeitet, damit sich alle Menschen in Niedersachsen sicher fühlen können. Jeder Tag sieht anders aus und auch sonst ist der Beruf Polizistin / Polizist eine sichere Sache. Weil Polizistinnen und Polizisten immer gebraucht werden, ist der Job krisensicher. Durch die Verbeamtung ist der Beruf extrem zuverlässig. Polizeibeamte erhalten eine leistungsgerechte Bezahlung - schon im Studium. Die verschiedenen Aufstiegs- und Spezialisierungsmöglichkeiten sind an jede Karrierevorstellung individuell anpassbar und durch die Schichtdienstmodelle sehr gut mit dem Wunsch nach Familie vereinbar - eben ein Beruf fürs Leben.

Alle Informationen rund um den Polizeiberuf, den Voraussetzungen, zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie zum Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen erhalten Interessierte am kommenden Montag im Kreishaus.

Der Eintritt ist kostenlos! Eine Anmeldung ist unter https://lkos.sslsurvey.de/Informieren-Dual-Studieren_Anmeldung erwünscht.

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

Veranstaltungsort: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Veranstalter: Landkreis Osnabrück

