Polizei Köln

POL-K: 230323-1-K/LEV/MG/BO/RE Manipulation an Stellwerken - Tatverdächtige ermittelt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 30. Januar

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5429061

Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagmorgen (23. März) hat die Kriminalinspektion Staatsschutz der Polizei Köln vier richterliche Durchsuchungsbeschlüsse an den Wohnanschriften von drei männlichen Beschuldigten (22, 18, 16) in Bochum, Mönchengladbach und Viersen vollstreckt. Weiterhin durchsuchten die Beamtinnen und Beamten die Wohnung eines als Zeugen geführten 15-Jährigen in Herten. Hintergrund ist das bei der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach geführte Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr nach mehreren Manipulationen an Stellwerken der Deutsche Bahn AG im Januar.

Bei den ab 6 Uhr angelaufenen Durchsuchungen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem Datenträger wie Computer und Mobiltelefone sicher.

Den 16 - 22-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntag (29. Januar) in Technikräume von Stellwerken in Essen-Kray, Essen-Stadtwaldwende, Leverkusen-Küppersteg und Schwelm eingedrungen zu sein und mutwillig Signalschalter betätigt zu haben. Infolge des örtlich stromlos gestellten Schienennetzes waren mehrere Züge durch eine Sicherheitseinrichtung automatisch gestoppt worden.

Umfangreiche Ermittlungen, unter anderem die Auswertung von Überwachungskameras, hatten die Fahnder auf die Spur des Freundeskreises gebracht. Die Tatmotivation der Beschuldigten ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell