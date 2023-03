Polizei Köln

POL-K: 230322-2-Lev Bewaffneter Raub auf Juwelier in Leverkusen

Köln (ots)

Nach dem bewaffneten Überfall auf einen Juwelier am Friedrich-Ebert-Platz in Leverkusen-Wiesdorf am Mittwochvormittag (22. März) fahndet die Polizei Köln nach zwei bewaffneten Räubern. Nach ersten Erkenntnissen sollen die maskierten Männer die Angestellten gegen 10.15 Uhr mit Schusswaffen bedroht und zwei von ihnen durch Schläge leicht verletzt haben. Mit Schmuck aus der Auslage flüchteten die Räuber in einem weißen sowie einem schwarzen Auto. Ein Hubschrauber der Polizei war zur Fahndung im Einsatz. Aktuell werden Spuren am Tatort gesichert. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/de)

