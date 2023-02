POL-PDMT: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Montabaur (ots) - Am 17.02.2023 gegen 14:30 Uhr kommt es auf der B255 zu einer Körperverletzung, in deren Folge ein Beteiligter leicht verletzt wird. Der Geschädigte befährt mit seinem LKW die B255 von Rennerod in FR Koblenz. Kurz vor der Abfahrt Niederahr überholt der Beschuldigte den Geschädigten mit seinem PKW über eine Sperrfläche im Überholverbot. Der Beschuldigte versucht anschließend vor dem LKW wieder ...

