Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kaub - Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der B 42 bei Kaub

Kaub (ots)

Am 17.02.2023 gegen 14:30 Uhr wurde der PI St. Goarshausen ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen den Ortschaften Kaub und St. Goarshausen gemeldet. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass im Bereich einer unübersichtlichen Kurve zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidiert sind. Als Ursache konnte festgestellt werden, dass der in Fahrtrichtung St. Goarshausen fahrende Transporter aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Rechtskurve auf die Gegenspur kam und dort mit dem Fahrzeug der Geschädigten frontal kollidierte. Der Beschuldigte wurde leicht, die Geschädigte schwer verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell