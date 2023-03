POL-K: 230322-1-K Sprengung bei Juwelier - Täter flüchten mit schwarzer Limousine

Köln (ots) - Nach dem Überfall auf einen 87-jährigen Kölner am Samstagabend (18. März) in einem Aufzug der U-Bahn Haltestelle am Wiener Platz in Mühlheim sucht die Polizei nach mutmaßlich drei tatverdächtigen Männern. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Drei gegen 19.10 Uhr am Bahngleis der Linie 18 zusammen mit dem Senior nach oben gefahren. Dort sollen sie ihn mit Schlägen bedroht und sein Geld verlangt ...

