POL-KA: (KA) Karlsruhe - Länderübergreifender Sicherheitstag 2022 im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis verursachte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 11:35 Uhr in der Muggensturmer Straße in Malsch offenbar einen Verkehrsunfall. Er fiel bereits zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Als ihm ein Abschleppwagen entgegenkam, geriet er zu weit auf die entgegenkommende Fahrbahn und kollidierte seitlich mit diesem. Im ...

