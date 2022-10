Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis verursachte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 11:35 Uhr in der Muggensturmer Straße in Malsch offenbar einen Verkehrsunfall.

Er fiel bereits zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Als ihm ein Abschleppwagen entgegenkam, geriet er zu weit auf die entgegenkommende Fahrbahn und kollidierte seitlich mit diesem. Im Anschluss entfernten sich mehrere Fahrzeuginsassen, darunter auch der Fahrer sowie ein Hund aus dem Auto und ergriffen die Flucht. Ein Mitfahrer verblieb vor Ort und verständigte gemeinsam mit einem Zeugen die Polizei. Zwischenzeitlich kehrten zwei weitere Fahrzeuginsassen zum Fahrzeug zurück. Der Fahrer konnte im Rahmen einer Fahndung in einem Gebüsch in der Kärntner-/Sudetenstraße festgenommen werden. Auch der Hund und der Beifahrer konnten an selbiger Stelle vorgefunden werden.

Der 36-Jährige führte Betäubungsmittel mit sich und wurde zur Blutentnahme und zur Anzeigenaufnahme mit aufs Polizeirevier verbracht.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell