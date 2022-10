POL-KA: (KA) Walzbachtal-Jöhlingen - Alkoholisierter und psychisch beeinträchtigter 44-Jähriger löst nach Drohungen größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) - Ein 81-Jähriger, welcher bei einem Wohnungsbrand am Montag gegen 23.30 Uhr in der Henriette-Obermüller-Straße in der Südstadt schwere Verbrennungen erlitt, ist am Dienstagmittag verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Hierdurch konnten die Bewohner der ...

