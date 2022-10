Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unbekannte brachen in Spielhalle ein

Karlsruhe (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch gegen 00:45 Uhr in eine Spielhalle "Beim Runden Plom" in Ettlingen ein. Offenbar hebelten die Einbrecher ein Fenster im Eingangsbereich auf und gelangten auf diesem Weg in die Spielhalle. Dort entwendeten sie wohl Bargeld aus mehreren Automaten. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des Diebesgutes und des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Beamte des Polizeireviers Ettlingen habe die Ermittlungen aufgenommen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell