Polizei Köln

POL-K: 230322-3-K Zwei Festnahmen nach Raubüberfall in Köln-Deutz

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall zum Nachteil eines Kölners (32) am Dienstagmorgen (21. März) in Köln-Deutz haben Polizisten zwei Tatverdächtige (15, 17) festgenommen. Gegen 10.15 Uhr sollen sie den 32-Jährigen in der Zwischenebene der U-Bahnhaltestelle Bahnhof Deutz/ Lanxessarena angesprochen und ihm gewaltsam die die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen haben. Einer der beiden soll ihm dabei die Arme und Beine so fixiert haben, dass er sich nicht wehren konnte. Dem Überfallenen gelang es, mit dem Handy Fotos der beiden flüchtenden Räuber zu machen. Diese stellte er der Polizei zur Verfügung, die daraufhin die Fahndung einleitete. Am Stadthaus in Deutz erkannten zwei Polizisten, die dort im Rahmen einer Versammlung eingesetzt waren, die beiden jungen Männer und nahmen sie fest. Im Polizeigewahrsam leistete der 15-Jährige erheblichen Widerstand, nachdem Polizisten bei der seiner Durchsuchung ein in der Socke verstecktes Messer entdeckt hatten. Wegen des bei der Tat mitgeführten Messers, müssen sie sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten. Sie sollen heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell