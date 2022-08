Polizei Düsseldorf

POL-D: Innenstadt - Erneute Tuningkontrollen - Mehrere Fahrzeuge sichergestellt - Kurze Bilanz eines Kontrolltages

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 21. August 2022, 13:00 bis 20:00 Uhr

In einer weiteren Fortsetzung der Serie von Tuningkontrollen wurden am Sonntag bei bestem Wetter mehrere Dutzend Fahrzeuge auf dem Corneliusplatz kontrolliert. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge sichergestellt, um diese einem Sachverständigen vorzuführen. Insgesamt kontrollierten die spezialisierten Kolleginnen und Kollegen der "AG-Tuning" 87 Fahrzeuge. Davon wurden vier Pkw und drei Motorräder aufgrund technischer Veränderungen sichergestellt. So wurde unter anderem ein Lamborghini (siehe Bilder) sichergestellt. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um den Umbau eines sogenannten "Edel-Tuners". Allerdings dürfte das Fahrzeug verkehrsunsicher sein, da sämtliche Umbauten (Fahrzeugverbreiterung durch "Body-Kit", Distanzscheiben, Sonderräder) nicht von einem Sachverständigen abgenommen wurden und zweifelhaft ist, ob diese auch abnahmefähig wären. Es waren Schleifspuren an den Reifen und in den Radhäusern zu erkennen. Bei einem Motorrad (siehe Bilder) fehlte der notwendige Rückstrahler und zudem zeigte der Hinterreifen deutliche Abnutzungsspuren. Im mittleren Bereich der Lauffläche war kein messbares Profil mehr vorhanden und der Reifen begann sich aufzulösen. Bei dem abgebildeten VW Golf waren die Nebelscheinwerfer und die Rückleuchten unzulässig foliert, die Bremsbacken waren unzulässig mit gelben Plastikkappen versehen. Bei den abgebildeten Motorrädern wurden Geräuschmessungen durchgeführt. Das zweite Krad war nach Abzug der Toleranz 15 dB (A) lauter als in der Zulassungsbescheinigung eingetragen. Bei einem BMW (siehe Bild) wurden unzulässige Fahrwerksänderungen durchgeführt, die Vorderreifen schliffen im Radhaus. Insgesamt wurden drei Kräder wegen Änderungen an der Abgasanlage und der daraus resultierenden Verschlechterung des Stand-/Fahrgeräuschs sichergestellt. Ein Sachverhalt am Rande: Im Rahmen des Einsatzes wollte eine Motorradpolizistin einen VW-Golf anhalten und kontrollieren. Zunächst missachtete der Fahrer die polizeilichen Anhaltezeichen und fuhr weiter. An einer Ampel holte die Beamtin den Fahrer mit seinem Golf ein und gab erneut Anhaltezeichen. Zunächst schien der Fahrer zu folgen, gab dann jedoch Gas und fuhr über die Kavalleriestraße in den Rheinufertunnel ein. An der Tunnelausfahrt Medienhafen prallte der Golf dann jedoch gegen einen an einer roten Ampel wartenden Seat aus Unna. Die Insassen des Seat kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 36-jährige Fahrer des Golfs blieb unverletzt. Er stand offenkundig unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er sich in der Vergangenheit bereits mehrfach Verkehrskontrollen entzogen hatte.

