Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Weeze - A 57 - Pkw kollidiert mit Motorrad - 17-Jährige schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 21. August 2022, 17:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 57 bei Weeze ist ein Pkw mit einem Leichtkraftrad kollidiert. Eine 17-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 17-Jährige aus Odenthal mit ihrer Yamaha auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Kurz hinter dem Parkplatz Kalbecker Forst wechselte sie von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dort zur Kollision mit dem Pkw eines 46-Jährigen aus Duisburg, der ihr auffuhr. Die 17-jährige stürzte zu Boden und wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber sie in ein niederländisches Krankenhaus brachte. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Fahrer des beteiligten Lancia Delta und drei weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Die A 57 Richtung Köln blieb zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell