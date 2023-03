Polizei Köln

POL-K: 230322-4-K Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Köln-Müngersdorf ein - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Brauweilerweg in Köln-Müngersdorf am Dienstagabend (21. März) sucht die Polizei Köln dringend Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus gelangt und aus dem Schlafzimmer einen Möbeltresor mit Schmuck entwendet haben. Die Hausbewohner, die sich während des Einbruchs im Untergeschoss aufgehalten haben sollen, bemerkten gegen 22 Uhr das geöffnete Fenster und alarmierten die Polizei.

Die Ermittler fragen: Wer hat in der Zeitraum zwischen 19 und 22 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Brauweilerweg gemacht?

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 72 zu melden. (sw/de)

