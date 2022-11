POL-PDWIL: Arbeitsunfall, Arbeiter von Dach gestürzt

Piepsort (ots) - Im Zeitraum vom 06.11.2022, 17:30 Uhr bis 07.11.2022, 10:45 Uhr, kam es in der Trevererstraße, Piesport, zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Dabei wurde versucht, ein Fenster im Erdgeschoß des Anwesens aufzuhebeln, um so in das Wohnhaus zu gelangen. Der oder die Täter ließen aus bisher unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben ...

