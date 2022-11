Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hakenkreuz-Schmierereien in Schönecken

Prüm (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, den 28.10.2022, bis Mittwoch, den 02.11.2022, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz an eine Scheibe gesprüht. Tatort ist ein in Schönecken "Auf dem Hostert" gelegenes Firmengebäude. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

