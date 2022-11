POL-PDWIL: Vermisstensuchen durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun

Daun (ots) - Am 05.11.2022 zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in die Umkleidekabine anlässlich eines Fußballspiels auf dem Sportplatz in Daun und entwendeten eine einem 16-jährigen Fußballspieler gehörende Jacke. In dieser befand sich zudem eine kleine Bargeldsumme und Airpods. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

