POL-PDWIL: Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Daun (ots) - Am 06.11.2022 gegen 04:00 Uhr meldete sich ein Taxifahrer auf der Polizeiinspektion Daun und beanzeigte zwei männlich Fahrgäste wegen einer nicht vollends bezahlten Rechnung. Er hatte die beiden männlichen Fahrgäste im Bereich der Ortslage von Wallscheid aufgenommen und in Daun in der Mehrener Straße aussteigen lassen. Diese hatten jedoch nicht den vollen ausstehenden Betrag beglichen und waren in unbekannte Richtung weggelaufen. Zeugen, welche das ...

mehr