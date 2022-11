Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere berauschte Fahrer im Dienstgebiet der Polizei Bitburg

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende waren im Dienstgebiet der PI Bitburg mehrere berauschte Fahrer unterwegs. Im Bereich der B 51 bei Bitburg konnten über das Wochenende insgesamt sechs Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden, welche nicht fahrtüchtig waren. Dabei waren fünf Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs. Bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer wurde eine Atemalkoholkonzentration im Bereich einer Ordnungswidrigkeit festgestellt. In Herforst konnte am 04.11.22 gegen 22:10h bei einer 81-jährigen Frau im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. In Echternacherbrück konnte am 06.11.22 gegen 22:40h ein Fahrzeug kontrolliert werden, bei welchem der 28-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Straf-sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiterhin ereigneten sich am 05.11.22 zwei Verkehrsunfälle bei welchen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Gegen 02:50h verlor ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der B 50 bei Metterich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme können die Beamten der PI Bitburg eine erhebliche Alkoholbeeinflussung feststellen. Die vor Ort festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei über 2 Promille. Gegen 21:15h wurde die PI Bitburg über einen Verkehrsunfall informiert. Der Unfallverursacher habe sich dabei zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Durch die Unterstützung aufmerksamer Zeugen konnte der 36-jährige Unfallverursacher durch Beamte der Polizei Bitburg festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei beiden Verkehrsunfällen blieben die Beteiligten glücklicherweise unverletzt. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell