POL-GI: Einbrüche in Gießen und Linden+Drogentest positiv+Berauscht Unfall verursacht+Unfallfluchten

Linden: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Waldstraße in Leihgestern kam es am Donnerstag (17.November) zwischen 8.30 Uhr und 22.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten scheiterten zunächst mit ihren Hebelversuchen an der Terrassentür. Anschließend brachen sie eine Fensterscheibe auf und stiegen darüber in das Gebäude. Die ungebetenen Gäste entwendeten aus dem Haus Sonnenbrillen, Bargeld und eine Armbanduhr. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Bargeld entwendet

Am Donnerstag (17.November) zwischen 16.10 Uhr und 17.00 Uhr gelangten Unbekannte durch ein gekipptes Fenster in der Straße "Alter Wetzlarer Weg" in die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung. Die Diebe brachen einen Schrank auf und entwendeten darauf zwei Geldkassetten mit Bargeld. Hinweise zum Tatverlauf erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Drogentest positiv

Die Fahrt eines 32-jährigen Fahrzeugführers endete am Freitag mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Eine Streife stoppte den Mann gegen 01.00 Uhr in der Grünberger Straße. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest bei dem 32-Jährigen reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihn mit auf die Wache

Hungen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte, eine Blutentnahme und 11.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 457. Am Freitag gegen 02.20 Uhr war dort ein 20-Jähriger mit seinem Daimlerchrysler von Hungen nach Lich unterwegs. Kurz vor dem Abzweig zur Gießener Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet von der Fahrbahn nach rechts ab, prallte gegen die Leitplanke, schleuderte über die Gegenfahrbahn gegen die linke Leitplanke. Durch den Aufprall rutschte er wieder nach rechts und krachte erneut in die rechte Leitplanke. Der 20-Jährige und ein 21-Jähriger Insasse kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. In dem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Fernwald: Beim Vorbeifahren Mercedes touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines grauen Mercedes nach einer Unfallflucht zwischen Dienstag (15.November) 19.00 Uhr und Mittwoch (16.November) 09.00 Uhr in der Straße "Dahlienweg" in Annerod. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den Mercedes hinten links und machte sich aus dem Staub. Hinweise zum Tatverlauf erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Mercedes beschädigt

Schäden an der Heckstoßstange links blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Neue Mitte" in Watzenborn am Donnerstag (17.November) zwischen 07.20 Uhr und 12.30 Uhr zurück. Der Unbekannte fuhr beim Wenden oder Rückwärtseinparken aus einer Parklücke gegen einen schwarzen Mercedes. Der Unbekannte entfernte sich ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt.

Lich: Ford beschädigt

Rund 6.000 Euro wird die Reparatur an einem grauen Ford, nachdem ein Unbekannter in der Steinstraße den geparkten Pkw Kombi zwischen Mittwoch (16.November) 16.00 Uhr und Donnerstag (17.November) 09.50 Uhr an der Heckscheibe und am Kofferraum beschädigte. Der Unbekannte fuhr beim Rangagieren in den Einmündungsbereich zur Wiesenstraße gegen den Ford und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen.

