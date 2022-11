POL-GI: Hochwertige E-Bikes in Linden entwendet+Einbrüche in Gießen und Hungen+Tür halt stand+Bargeld weg+

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Bargeld und Alkohol erbeutet

Bargeld, eine Lautsprecherbox und Alkohol erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Plockstraße. Die Diebe brachen am Dienstag gegen 05.00 Uhr in die Lokalität ein. Beide Tatverdächtige sind schlank. Einer trug ein Basecap, eine dunkle Mund-Nase-Bedeckung, eine helle Jacke, helle Hose, dunkle Schuhe und hatte eine Umhängetasche dabei. Der Andere trug eine helle Jacke mit Kapuze, eine helle Hose und hatte einen Turnbeutel auf dem Rücken. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: Zwei hochwertige E-Bikes entwendet

Auf zwei hochwertige E-Bikes hatten es Einbrecher in einem Fachgeschäft in der Carl-Benz-Straße abgesehen. Die Unbekannten schlugen am Dienstag gegen 03.00 Uhr das Glas der Eingangstür ein. Mit dem Diebesgut machten sie sich aus dem Staub. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass mindestens drei Personen an der Tat beteiligt sind. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten. Wer hat dort in der Nacht zu Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Hungen: Einbruch

1.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Liebigstraße. Nachdem die Einbrecher zunächst mit ihren Hebelversuchen an der Terrassentür scheiterten, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen. Bargeld und zwei Uhren ließen die Unbekannten aus dem Gebäude mitgehen. Der Einbruch ereignete sich am Dienstag zwischen 10.00 und 18.45 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden: Scheibe hält stand

Bei dem Versuch in ein Fachgeschäft in der Philipp-Reis-Straße einzubrechen, hielt eine Scheibe stand. Drei Unbekannte versuchten mit einem festen Gegenstand am Dienstag gegen 01.10 Uhr die Scheibe einzuschlagen. Nachdem das scheiterte, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Trio nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Bargeld aus PKW entwendet

Auf Bargeld hatten es Diebe in der Martin-Luther-King-Straße abgesehen. Zwischen 17.00 Uhr am Montag und 13.20 Uhr am Dienstag schlugen sie die Scheibe eines weißen Mercedes ein und entwendeten daraus das Geld und eine Taschenlampe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Nissan touchiert

Zwischen Dienstag (08.November) 11.00 Uhr und Donnerstag (10.November) 22.00 Uhr touchierte ein Unbekannter bei einem Parkmanöver auf einem Parkplatz in der Gottfried-Arnold-Straße einen geparkten Nissan. Als die Besitzer zu ihrem schwarzen Micra zurückkam, war dieser am Heck linksseitig beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Außenspiegel beschädigt

Nur 30 Minuten parkte ein Skoda am Montag (14.November) auf einem Parkplatz in der Erbsengasse in Dornholzhausen. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr den grauen Scala am rechten Außenspiegel und entfernte sich von der Unfallstelle. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um ein blaues Fahrzeug. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Renault angefahren

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Renault nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (12.November) 7.30 Uhr und Montag (14.November) 7.00 Uhr in der Straße "An der Automeile". Der weiße Traffic parkte am Fahrbahnrand und der Unbekannte beschädigte den PKW an der Motorhaube. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

