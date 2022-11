Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 13-Jähriger rassistisch beleidigt*Tankbetrugsserie in Laubach aufgeklärt+Reifen plattgestochen+Katalysator entwendet+Fahrraddiebstahl+Verkehrskontrolle+Verkehrsunfälle

Gießen: Schüler rassistisch beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag (15.11.2022) wurde ein 13-jähriger Schüler Opfer einer rassistischen Beleidigung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des bisher unbekannten Täters machen können, sich zu melden.

Gemeinsam mit zwei Mitschülern verließ der 13-Jährige nach Unterrichtsschluss gegen 15.10 Uhr den Schulhof der Ricarda-Huch-Schule. Zeitgleich lief ein Mann mit einem schwarzen Hund auf dem Gehweg. Als er sich den drei Schülern näherte, fragte er den 15-Jährigen: "was guckst du so Nigger?". Die Freunde des Opfers mischten sich ein und forderten den Täter auf, die Beleidigung zu unterlassen. Der Unbekannte kam weiter auf die Schüler zu, wiederholte mehrfach seine rassistische Beleidigung und erklärte unter anderem, dass er nur darauf warte, dass Hitler wiederkomme. Letztlich ging er mit seinem Hund in Richtung Dammstraße davon.

Der Täter war etwa 180 cm groß, hatte eine sportliche Figur und stammt nach Einschätzung der drei Jungen aus Deutschland. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und einen blauen Pullover.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Vorfall am Dienstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr vor der Ricarda-Huch-Schule beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen?

Hinweise nehmen die Ermittler der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.(GR)

Laubach: Betrugsserie aufgeklärt - Festnahme eines 26-jährigen Tankbetrügers

Dank eines aufmerksamen Zeugen klärten die Ermittler der Polizeistation Grünberg eine Tankbetrugsserie in Laubach auf. Im Oktober kam es zu drei Betrugsdelikten bei zwei Tankstellen. Die Betrüger suchten eine Tankstelle in Laubach und Wetterfeld mit einem türkisfarbenen Audi auf, betankten einen Benzinkanister mit Kraftstoff voll und fuhren davon, ohne zu bezahlen. Als das auffällige Fahrzeug erneut an der Tankstelle in Wetterfeld erschien, informierte der Betreiber die Polizei. Zudem folgte er mit seinem Wagen dem Audi bis zu einem Anwesen in einem Laubacher Ortsteil. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges und einer sechsköpfigen Gruppe entdeckten die Beamten den Benzinkanister im Kofferraum des Audis. Den mutmaßlichen Hauptverdächtigen, einen 26-jährigen Mann aus Polen, nahmen die Ermittler mit auf die Wache. Nachdem die Staatsanwaltschaft Gießen eine Sicherheitsleistung anordnete, entließen die Polizisten den Festgenommenen nach der Bezahlung wieder.

Pohlheim: In Reifen gestochen

Ein Unbekannter stach in der Hof-Güller Straße in Dorf-Güll den Reifen eines grauen Polo platt. Der Vorfall dürfte sich zwischen Sonntag und Mittwochvormittag ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Katalysator entwendet

Auf den Katalysator eines Golfs hatten es Unbekannte in der Heinrich-Will-Straße abgesehen. Die Diebe montierten zwischen 18.00 Uhr am Montag und 09.15 Uhr am Mittwoch den Katalysator von dem grauen Auto ab. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mountainbike weg

In der Straße "Wingertshecke" schlugen Fahrraddiebe zu. Zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 15.00 Uhr am Mittwoch brachen die Unbekannten das Schloss auf und machten sich mit dem etwa 550 Euro teuren weißen Bike des Herstellers Bulls aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Staufenberg: Einbruch gescheitert

3.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis in der Rathausstraße in Mainzlar. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster des Gebäudes auf. Als sie die Tür einer Arztpraxis versuchten aufzuhebeln, störte sie offenbar ein Zeuge. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Stadthalle. Bei den Tatverdächtigen könnte es sich um vier Jugendliche handeln. Sie waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Mützen sowie dunkle Schuhe. Wer hat dort am Mittwoch gegen 21.50 Uhr und davor etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Gießener Kriminalpolizei zu melden.

Gießen: Radfahrer berauscht unterwegs

Weil er ohne Licht in der Rodheimer Straße fuhr, fiel er der Streife am Donnerstag gegen 04.50 Uhr auf. Der 46 Jahre alte Radfahrer stand, wie sich herausstellte unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sein Drogentest verlief positiv auf THC. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe und beendete die Weiterfahrt.

Wettenberg: Mazda beschädigt

Als eine 26-jährige Frau aus Leun in einem Mazda am Dienstag (15.November) gegen 11.30 Uhr die Landstraße 3093 von Wettenberg in Richtung Launsbach befuhr, kam ihr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem LKW entgegen. Offenbar lag ein Schraubenzieher auf der Fahrbahn und wurde beim Vorbeifahren durch den LKW auf den Mazda geschleudert. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Wer kann Hinweise auf den entgegenkommenden LKW geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Dienstagmorgen (15.November) gegen 6.50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger in einem VW die Landstraße 3047 von Krofdorf in Richtung Fellingshausen. In einer Kurve kam dem VW-Fahrer ein Unbekannter in einem Kleinbus entgegen, der offenbar auf die Gegenspur zog. Dabei touchierte der Unbekannte den VW. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Unfallflucht in Wißmar

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opel nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (10.November) 19.00 Uhr und Montag (14.November) 5.50 Uhr im Hainerweg in Wißmar. Ein Unbekannter beschädigte den am Fahrbahnrand (Höhe 11) geparkten grauen Opel Crossland auf der Fahrerseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Beim Rangieren Citroen touchiert

Vermutlich beim Rangieren touchierte ein Unbekannter zwischen Samstag (12.November) 13.00 Uhr und Mittwoch (16.November) 10.00 Uhr in der Straße "Fischbach" einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen. Als der Besitzer zu seinem blauen Jumper zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

