POL-FR: Bötzingen - Brand einer Hütte // Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Hoher Sachschaden entstanden ist bei einem Kellerbrand in der Böcklerstraße in Freiburg am 09.11.2022. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen meldeten den Brand um circa 6 Uhr per Notruf; Feuerwehr und Polizei waren daraufhin im Einsatz. Die Brandursache und genaue Schadenshöhe sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. oec Medienrückfragen bitte an: Özkan Cira ...

