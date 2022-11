POL-FR: Freiburg: Kellerbrand verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 08.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 12.10 Uhr, wurde in der Gartenstraße, auf einem Parkplatz vor einer Apotheke, ein weißer Toyota Corolla am linken Fahrzeugheck beschädigt. Nach Sachlage streifte beim Ein- oder Ausparken ein unbekannter Fahrzeugführer den Toyota Corolla. Am Toyota entstand ein Schaden von mindestens ...

mehr