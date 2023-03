Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Rettung in letzter Minute im Rahmen der Schwerpunktkontrolle "Technische Mängel an Nutzfahrzeugen"

Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Lingen, Meppen (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück führte am 23.03.2023 von 09-17 Uhr auf der BAB 30, Fahrtrichtung Hannover, Parkplatz Rottkamp eine Schwerpunktkontrolle durch. Die speziell geschulten Kolleginnen und Kollegen kontrollierten die Nutzfahrzeuge insbesondere im Hinblick auf technische Mängel. Dabei konnten 37 Fahrzeuge kontrolliert werden. Elf Fahrzeugen musste die Weiterfahrt aufgrund von verschiedener Mängel untersagt werden. Dabei stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten u. a. Verstöße wegen Überladung sowie mangelnde Ladungssicherung fest. Auch wegen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Darüber hinaus waren viele Fahrzeuge technisch in einem schlechten Allgemeinzustand. So zeigte sich der Fahrer eines LKW aus Großbritannien sichtlich überrascht, als an einem Rad der Antriebsachse keine Einzige der erforderlichen zehn Radmuttern in einem ordnungsgemäßen Zustand war. Sechs fehlten, die übrigen vier waren locker. "Gerade im Hinblick auf den Schwerlastverkehr erleben wir auf Autobahnen folgenschwere Unfälle, die es mit solchen Kontrollaktionen zu verhindern gilt. Dafür war die Kontrolle des englischen LKW das beste Beispiel, denn so etwas kann böse enden. Die Polizeibeamten und -beamtinnen leisten auf unseren Straßen daher jeden Tag Verkehrssicherheitsarbeit." so Malte Hagspihl, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Die Kontrollaktion fand im Rahmen eines fünftätigen Seminars zum Thema "Technische Mängel bei Nutzfahrzeugen" statt.

