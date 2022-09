POL-NOM: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss - Hinweis der Polizei Northeim

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Holthuser Straße, Samstag, 17.09.2022, 23.10 Uhr NORTHEIM (mho) - 30-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss Am Samstagabend, gegen 23:10 Uhr, kam es in der Holthuser Straße in Northeim zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Seesen mit seinem Fahrzeug die Holthuser Straße. Hierbei stieß er gegen einen dort parkenden Pkw. ...

mehr