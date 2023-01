Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch: "Obergerichtsvollzieher" fordert Geld

Mehlingen (Kreis Kaiserslatern) (ots)

In einem Schreiben an eine 59-Jährige forderte ein angeblicher Obergerichtsvollzieher 900 Euro, ansonsten sei eine Freiheitsstrafe fällig. Schnell war klar: Hier handelt es sich um Betrug. Auch wenn der Brief einen offiziellen Anschein erweckte, so stellte sich die Frau die berechtigte Frage: Warum sollte bei mir gepfändet werden? Der genaue Blick auf den "Pfändungsbeschluss" verriet: Der Betrag sollte auf ein ausländisches Konto überwiesen werden. Auch das war verdächtig: Warum auf ein ausländisches Konto? Die 59-Jährige wandte sich an die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen nach dem Absender aufgenommen. |erf

