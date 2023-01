POL-F: 230116 - 0079 Frankfurt-Seckbach: Vermisstenfall

Frankfurt (ots) - (lo) Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Sonntagabend (15. Januar 2023) vier Tatverdächtige eines Schuleinbruches in Tatortnähe festnehmen können - einen 16-jährigen, einen 15-jährigen und zwei 13-jährige Jungen. Gegen 17.35 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, in dem ein ...

