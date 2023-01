Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230116 - 0075 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub von Geldbörse

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Abend (15. Januar 2023) raubten in der Taunusstraße zwei bislang unbekannte Männer einem 65-jährigen Mann dessen Brieftasche. Gegen 20.50 Uhr bemerkte der 65-Jährige, wie einer der beiden Langfinger vergeblich versuchte, an seinen Geldbeutel zu gelangen. Dies unterband der 65-Jährige, woraufhin beide Täter gemeinsam den Geschädigten versuchten, zu Boden zu drücken. Hierbei kam es zu einem Schlagabtausch zwischen dem 65-Jährigen und den Tätern. Im Eifer des Gefechts riss die Hose des 65-Jährigen. Diesen Umstand nutzten die Kriminellen, schnappten sich das Portemonnaie und flüchteten in Richtung Elbestraße.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, 180cm - 190 cm groß, 20-25 Jahre alt, dünne Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen Kapuzenoberteil mit Punkten.

2. Täter: Männlich, 180 cm groß, 25 Jahre alt, dünne Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Jogginghose und weißen Schuhen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell