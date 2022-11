Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis): Küchenbrand gelöscht, eine Person leicht verletzt - PM Nr. 2

Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

In einer Küche eines Anwesens in der Schubertstraße in Eppelheim kam es am frühen Montagabend zu einem Brandgeschehen, nachdem dort zuvor eine Fritteuse bedient worden war. Einer der Bewohner erlitt leichte Brandverletzungen an der Hand, welche im Krankenhaus versorgt werden mussten. Im Anwesen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ob der Größe des Anwesens waren starke Kräfte der Berufsfeuerwehr Heidelberg vor Ort, wodurch die Schubertstraße zwischenzeitlich voll gesperrt war. Mittlerweile sind alle Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und der Verkehr ist wieder vollständig freigegeben.

