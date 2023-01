Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe haben es auf unverschlossene Autos abgesehen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe waren in der Nacht zu Sonntag in Hochspeyer aktiv. Abgesehen hatten sie es offenbar insbesondere auf unverschlossene Autos. Ein Tatverdächtiger wurde am frühen Morgen in flagranti erwischt, konnte aber unerkannt entkommen.

Gegen 6 Uhr wurde ein Anwohner der Münchhofstraße darauf aufmerksam, dass sich jemand an seinem Auto zu schaffen macht. Als er daraufhin nach draußen ging, hielt sich der Mann noch in der Nähe auf. Nachdem der Zeuge ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte aber zu Fuß.

Dort, wo er sich zuvor aufgehalten hatte, wurden diverse Gegenstände gefunden. Es handelte sich teilweise um Aufbruchwerkzeug, teilweise auch um Diebesgut. Einige Sachen konnten einer Anwohnerin der Schelmentalstraße zugeordnet werden. Sie hatte von dem Diebstahl noch nichts bemerkt.

Am späten Vormittag meldete dann noch ein Anwohner der Friedenstraße, dass er auf dem Gehweg vor seinem Haus Dokumente gefunden habe, die einem Anwohner der Münchhofstraße gehören. Eine Rücksprache ergab, dass die Unterlagen vermutlich aus dem nicht verschlossenen Auto geklaut wurden. Offenbar merkten die Täter auf der Flucht, dass sie nichts mit den Papieren anfangen können, und "entsorgten" diese einfach unterwegs.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag ebenfalls verdächtige Personen aufgefallen sind. Interessiert sind die Ermittler insbesondere an Hinweisen zu einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der einen sogenannten Fünf-Tage-Bart hatte und komplett schwarz gekleidet war, einschließlich Jacke und Mütze. Bei sich trug er einen dunklen Rucksack und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugen können sich jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell