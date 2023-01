Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag in der Eisenbahnstraße an einem geparkten Auto einen Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er gegen 16 Uhr einen Mann beobachtet hatte, der zunächst herumschrie und dann an einem parkenden Peugeot 2008 den Spiegel demolierte. Anschließend lief der Unbekannte zu Fuß in Richtung Schneiderstraße davon.

Die ausgerückte Streife konnte zwar wenig später auf dem Stiftsplatz einen Mann ausfindig machen, auf den die Täterbeschreibung passte, der 52-Jährige bestritt jedoch vehement, etwas mit der Tat zu tun zu haben.

Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen und fragt: Wer hat die Sachbeschädigung in der Eisenbahnstraße ebenfalls beobachtet? Oder wem ist ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem grünen Parka, einer dunklen Jeans sowie einer Wollmütze aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell