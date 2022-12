Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 47-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am 25.12.2022 gegen 00:25 Uhr, kam es auf der Meckenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 47-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem KIA ungebremst in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit dem BMW einer 24-jährigen Frau aus Dannstadt-Schauernheim. Zwar stieg der Fahrer kurzfrsitig aus seinem Fahrzeug, setzte sich aber sofort wieder zurück, wendete das Fahrzeug und flüchtete von der Unfallörtlichkeit ohne sich nach den Verletzungen oder Schäden der anderen Verkehrsteilnehmer zu erkundigen. Hierbei rammte er ein angrenzendes Verkehrsschild und beschädigte dieses ebenfalls. Durch die Kollision hatte sich jedoch das vordere Kennzeichen vom Fahrzeug gelöst und blieb an der Unfallörtlichkeit zurück. Es konnte von den Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellt werden. Die 24-jährige BMW-Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug der beiden entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Beschuldigte konnte bisher weder im Nahbereich noch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

