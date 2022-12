Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Betäubungsmittel sichergestellt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am 24.12.2022 gegen 21:15 Uhr, kam es auf der Jaegerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 50-jährigen Fahrer eines BMW 530d aus Ludwigshafen und dem 54-jährigen Fahrer eines VW Golf aus Mannheim. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 50-jährige Ludwigshafener auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Jaegerstraße und beabsichtigte nach links in diese abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 54-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Mann aus Ludwigshafen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,51 Promille. Weiterhin konnte aus dem Fahrzeuginnenraum auch Marihuanageruch wahrgenommen werden. Eine Überprüfung des Fahrgastraums führte schlussendlich zum Auffinden eines offensichtlich erst kürzlich angerauchten Joints in der Mittelkonsole. Beim 54-jährigen Beschuldigten konnten sowohl in seiner mitgeführten Tasche als auch in einem der Socken insgesamt 21 Gramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 54-jährige Beschuldigte wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wurde unter anderem der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Er darf bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

