POL-PPWP: Trickdiebe verwirren Kassiererin

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Ablenkungs- und Verwirrungstaktik haben Trickdiebe am Donnerstagabend im Gewerbegebiet Geld ergaunert. Die beiden Unbekannten hatten sich in einem Möbelgeschäft zwei der teuersten Decken aus dem Regal genommen und an der Kasse bar bezahlt.

Den Wunsch, die Ware an eine Adresse in Berlin zu verschicken, lehnte die Mitarbeiterin ab und ging auch nicht auf die weiteren "Verhandlungsversuche" ein. Daraufhin forderten die beiden Männer den Umtausch der Decken, beziehungsweise die Rückgabe des Geldes.

Sie redeten fortwährend auf die Mitarbeiterin ein und lenkten diese dadurch ab. Nachdem sie das Geld zurückbekommen hatten, verließen die beiden das Geschäft. Bei der anschließenden Überprüfung der Kasse wurde eine Differenz in Höhe von mehreren hundert Euro festgestellt.

Wie sich herausstellte, war es am gleichen Tag in einer anderen Filiale ebenfalls zu einer solchen Situation gekommen. Die Personenbeschreibung passte auch auf die Täter in Kaiserslautern.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind am Donnerstag im Gewerbegebiet West zwei 30 bis 40 Jahre alte Männer mit südosteuropäischem Aussehen aufgefallen? Beide haben einen dunkleren Teint, dunkelbraune kurze Haare, sind etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und haben eine kräftigere Statur. Sie trugen dunkle Kleidung ohne besondere Auffälligkeiten. Einer der beiden Männer hatte eine Zahnlücke und trug einen Schnurrbart.

Hinweise, wann und wo die Unbekannten gesehen wurden und welches Fahrzeug sie benutzten, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

