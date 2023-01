Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flucht macht verdächtig

Kaiserslautern (ots)

Dass er versuchte, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, hat einen jungen Mann am Donnerstagabend erst recht verdächtig gemacht. Polizisten waren kurz nach 19 Uhr in der Mühlstraße auf den Mann aufmerksam geworden und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Als sie ihn ansprachen, ergriff er die Flucht. Die Beamten folgten dem Mann, konnten ihn in der Spitalstraße einholen und stoppen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen kamen ein sogenannter Grinder sowie ein Tütchen zum Vorschein, in dem sich offenbar einmal eine grüne pflanzliche Substanz befand - Reste davon waren noch vorhanden. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Rauschgift handelte, wurden die Sachen sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

