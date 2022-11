Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0690 --Mann rastet aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Friedrich-Rauers-Straße Zeit: 05.11.2022, 10:55 Uhr

Am Samstagmorgen rastete ein 35-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt aus, griff Polizisten an und beleidigte und bedrohte sie. Zuvor hatte er ein Zimmer eines Hostels völlig verwüstet. Spezialkräfte der Polizei nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 10:55 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Hostel in der Friedrich-Rauers-Straße gerufen, da ein Mann in einem Zimmer randaliert und Sachen auf die Straße geworfen haben sollte. Vor Ort trafen die Polizisten auf den höchst aggressiven 35-Jährigen, der diese umgehend bedrohte und sich weigerte, die Polizisten in das Zimmer zu lassen. Im Verlaufe des Einsatzes hatte der Mann starke Stimmungsschwankungen. Mehrfach versuchten die Polizisten beruhigend auf den Mann einzureden, erreichten diesen jedoch nur für kurze Momente. Immer wieder beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte und ging auf sie los, so versprühte er zwischenzeitlich den Inhalt eines Feuerlöschers in deren Richtung. Schließlich griff er die Einsatzkräfte mit einem mit Nägeln gespickten Stuhlbein an, so dass diese Reizgas einsetzen mussten und ihn fixierten. Auch jetzt beruhigte er sich nicht, letztlich nahmen ihn zuvor alarmierte Spezialkräfte fest.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße am Hostel teilweise gesperrt werden, da der Mann zuvor mehrfach Gegenstände aus dem Fenster geworfen hatte. Er gab an, über mehrere Stunden Kokain konsumiert zu haben, sein Zimmer war völlig verwüstet. Ihn erwarten jetzt diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell