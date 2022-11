POL-HB: Nr.: 0689 --Polizeiboot havariert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Fuchsweg Zeit: 03.11.2022, 01:55 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 36 Jahre alten Mann nach mehreren Parzellenaufbrüchen in Blockdiek. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Um 01:55 Uhr meldete eine Zeugin einen Einbruch in ihrer Gartenlaube in der Straße Fuchsweg. Sie hatte eine Alarmmeldung über eine ...

mehr