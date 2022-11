Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Fahrer unter Drogeneinfluss

Gerade noch einmal glimpflich endete eine Verfolgungsfahrt am Dienstag gegen 12:30 Uhr zwischen einem 23-jährigen VW-Fahrer und der Polizei. Gerade als die Beamten in Ubstadt einen Pkw kontrollieren wollten, beschleunigte dieser und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Nach mehreren gefährlichen Fahrmanövern endete die Verfolgung in der Lußhardtstraße in Stettfeld. Dort kollidierte der junge Mann frontal mit einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Polizeibeamten nahmen den Fluchtfahrer und seinen 17-jährigen Beifahrer vorläufig fest. Ein bei dem Mann durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Einen Führerschein konnte der 23-Jährige nicht vorzeigen. Bei der genaueren Betrachtung des Fluchtwagens, fielen den Beamten mehrere im Kofferraum deponierte gestohlene Kennzeichen auf. Der junge Mann muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Bei dem Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Nun wird geprüft ob der 23-Jährige bei seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar geschädigt hat. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-944840 in Verbindung zu setzen.

