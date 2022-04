Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Brand eines Brennholzlagers

Friesenheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen brannte in Oberschopfheim am südlichen Ortsrand ein offener Holzunterstand mit mehreren Kubikmetern Brennholz. Der Unterstand brannte aus, es entstand ein Schaden von 12.000 EUR. Die Feuerwehren aus Friesenheim und Oberschopfheim konnten das Feuer löschen. Als Brandursache dürfte nur Brandstiftung in Frage kommen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen übernommen.

