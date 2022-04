POL-OG: Rastatt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Am Freitag gegen 17:00 Uhr brach aus unbekannter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße ein Brand aus. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr Kehl gelöscht werden. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Zwei Wohnungen in dem Haus sind derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zur Brandursache ...

