POL-PPWP: Dieb geschnappt - Opfer gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Wer vermisst Geld, genauer gesagt Riyal aus Katar? Das ausländische Bargeld wurde am Wochenende bei einem jungen Mann sichergestellt, den die Polizei in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt festgenommen hat. Gegen den 23-Jährigen lag ein Haftbefehl aufgrund früherer Delikte vor.

Bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen stießen die Polizisten auf die fremde Währung. Darauf angesprochen, gab der junge Mann an, das Geld aus einem unverschlossenen Auto gestohlen zu haben. An den genauen Tatort konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Mittwoch und Samstag (11. bis 14. Januar), aber auch das konnte der 23-Jährige nicht so genau angeben.

Möglicherweise hat der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl noch gar nicht bemerkt - oder ihn nur noch nicht bei der Polizei angezeigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

