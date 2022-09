Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Kripo ermittelt nach zwei Autoaufbrüchen und sucht Zeugen

Bad König (ots)

Nach zwei Autoaufbrüchen in Bad König in der Nacht zum Freitag (30.09.) hat die Odenwälder Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die beiden Fahrzeuge waren in der Bahnhofstraße und Friedrichstraße abgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die bislang noch unbekannten Täter gegen 0.30 Uhr Seitenscheiben an beiden Auto ein. Aus einem Wagen entwendeten sie eine Laptoptasche und suchten anschließend unerkannt das Weite. Es wird von einem Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro ausgegangen. Das Kommissariat 21/22 geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell