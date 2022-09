Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen gesucht/14-jähriger Radfahrer von PKW angefahren

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (29.09.) um 19:20 Uhr kam es im Einmündungsbereich Adolf-Kolping-Straße / Max-Born-Straße in 68519 Viernheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem 14-Jährigen Fahrradfahrer aus Viernheim. Der Fahrradfahrer erlitt durch Zusammenstoß leichte Prellungen am rechten Knie. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel.-Nr. 06206 / 94400 in Verbindung zu setzen. gefertigt: POK S. Kohlmann eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

