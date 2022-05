Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Wildunfälle mit einem Reh

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz vor Mitternacht hatte ein 62-jähriger Fahrer eines VW am Donnerstag zwischen Zimmern und Dornburg eine Begegnung mit einem Reh. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am Fahrzeug, das Reh entfernte sich in unbekannte Richtung. Ähnlich erging es am Freitagmorgen einem 32-jährigen Fahrer eines Pkw Skoda. Zwischen Bürgel und Rodegast querte ebenso ein Reh die Fahrbahn, sodass ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden konnte. Auch sein Fahrzeug wurde dabei beschädigt, das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell