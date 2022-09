Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen

Täter flüchten ohne Beute

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (30.09.) haben Kriminelle ein Taxi in der Ingelheimer Straße ins Visier genommen. Gegen 5.30 Uhr bemerkten Zeugen die eingeschlagene Seitenscheibe am Fahrzeug, das seit 18.30 Uhr am Vorabend auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Die bislang noch unbekannten Täter durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenstände und suchten anschließend ohne Beute das Weite. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

